«Олимпиакос» добыл выездную победу над «Анадолу Эфес» и сравнял счёт в серии

Пирейский «Олимпиакос» одержал выездную победу в четвёртом поединке четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против «Анадолу Эфес» и сравнял счёт в серии: 2-2.

Уступив в первой четверти 7 очков, коллектив из Греции практически отыграл отставание к концу первой половины встречи. После третьего игрового отрезка гости сумели выйти вперёд на 1 очко. В заключительной четверти «Олимпиакос» обыграл «Анадолу» — 19:8, оформив таким образом итоговый успех — 74:62.

Лучшим в составе пирейцев стал Вассилис Спанулис, набравший 18 очков, у «Анадолу Эфес» 17 очков в активе Джейсона Грейнджера.