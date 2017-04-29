Блатт: «Дарушшафака» проиграла серию лучшей команде

Главный тренер «Дарушшафаки» Дэвид Блатт прокомментировал поражение своей команды от мадридского «Реала» (78:89) в четвёртом матче четвертьфинальной серии Евролиги, после которого турецкий клуб прекратил борьбу за европейский трофей.

«В первую очередь хочу поздравить „Реал“ и их тренера с выходом в „Финал четырёх“. Я знаю, что это значит, и знаком с этими чувствами. Особенно это приятно в сезоне, который стал для Евролиги сильнейшим в истории. Я очень горжусь своими игроками и тем сезоном, который мы отыграли в турнире.

Мы всем доказали, что мы команда самого высокого уровня, начиная от игроков и заканчивая организацией. Мы проиграли серию со счётом 1:3 лучшей команде. Это справедливый результат. Они были лучше нас. Мы расстроены тем, что не сумели добыть победу у себя дома, но это не отменяет того факта, что мы провели хороший сезон», — приводит слова Блатта Eurohoops.