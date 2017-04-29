Батлер хочет остаться в «Чикаго» и надеется, что клуб сохранит Рондо

Форвард «Чикаго Буллз» Джимми Батлер после вылета из плей-офф от «Бостон Селтикс» (2-4) заявил, что хочет продолжить выступать за свою нынешнюю команду.

Лидер «Чикаго» также выразил надежду, что руководство клуба воспользуется опцией в контракте разыгрывающего Рэджона Рондо и сохранит его на сезон-2017/18.

«Конечно, я хочу, чтобы Рэджон остался. Он был важным игроком для нас в этом сезоне», – приводит слова Батлера ESPN.

Напомним, что перед дедлайном «Чикаго» рассматривал возможность обмена Батлера.