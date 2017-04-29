Макхэйл входит в число кандидатов на пост президента «Орландо»

Бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» Кевин Макхэйл входит в число кандидатов на пост президента по баскетбольным операциям «Орландо Мэджик», сообщает USA TODAY.

Макхэйл в настоящее время работает экспертом на телевидении. 59-летний специалист занимал должность главного тренера «Хьюстона» с 2011 по 2015 год. В сезоне-2014/15 Макхэйл вывел «Рокетс» в финал Западной конференции.

«Орландо» также интересуется генеральным менеджером «Кливленд Кавальерс» Дэвидом Гриффином, который пока не договорился со своим нынешним клубом о новом контракте.