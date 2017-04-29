Хойберг: понимаю разочарование болельщиков «Чикаго»

Главный тренер «Чикаго Буллз» Фред Хойберг заявил, что не держит зла на болельщиков команды, которые призывали уволить его во время шестого матча серии первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (83:105).

«Конечно, я понимаю разочарование фанатов. Эта игра была разочаровывающей. В этом нет никаких сомнений. Мы превосходно начали серию, добыв две победы, но не сумели выйти в следующий раунд. В пятой игре мы сражались, но не продемонстрировали этого сегодня. Так что мне понятно разочарование болельщиков», – приводит слова Хойберга ESPN.

Отметим, что действующий контракт 44-летнего специалиста рассчитан ещё на три года и $ 15 млн.