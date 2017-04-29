Миллсэп намерен отказаться от продления контракта с «Атлантой»

Мощный форвард «Атланты Хоукс» Пол Миллсэп намерен отказаться от опции продления контракта грядущим летом. 32-летний баскетболист имеет право продлить соглашение с клубом ещё на один сезон и заработать за него $ 21,5 млн, но «скорее всего» откажется от него, сообщает обозреватель Крис Вивламор со ссылкой на слова самого Миллсэпа.

«Атланта» хочет сохранить Миллсэпа в составе и готова предложить ему летом новый контракт. По ходу сезона ходило множество слухов о возможном обмене форварда и, вероятно, на него будет большой спрос на рынке свободных агентов.