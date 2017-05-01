Григонис — MVP «Финала четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов

Литовский форвард «Иберостар Тенерифе» Мариус Григонис признан самым ценным игроком «Финала четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов, сообщает Sportando.
В решающем матче испанской команде противостоял турецкий «Банвит», и Григонис внёс определяющий вклад в общий успех островитян. Литовец набрал 18 очков и стал самым результативным игроком встречи.
Поединок завершился со счётом 63:59 в пользу «Иберостар Тенерифе». Таким образом, испанская команда стала первым в истории победителем Лиги чемпионов ФИБА.