Томас: после смерти сестры думал бросить всё и уйти

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас, произнося прощальную речь на похоронах сестры, признался, что на протяжении нескольких дней после трагедии думал о том, чтобы уйти из большого спорта.

«Никогда прежде не думал об уходе, но, узнав о гибели сестры, хотел всё бросить и уйти. Потом понял, что это лёгкий путь и это не вариант. Сестра не захотела бы, чтобы я так поступил. Я люблю тебя, Чина, и очень скучаю по тебе. Всё, что буду делать в жизни, буду делать для тебя. Я люблю тебя», — приводит слова Томаса The Score.

Чина Томас погибла в автокатастрофе 15 апреля.