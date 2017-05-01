Пирс официально завершил карьеру

Для форварда «Лос--Анджелес Клипперс» Пола Пирса седьмой матч серии первого раунда плей-офф НБА с «Ютой Джаз» стал последним в карьере. «Клипперс» уступили со счётом 91:104, проиграв серию — 3-4, и выбыли из плей-офф. Пирс провёл на площадке 21 минуту, набрал 6 очков, сделал 3 подбора, 1 передачу и 1 перехват.

Большую часть своей карьеры Пирс отыграл в «Бостон Селтикс», за который выступал с 1998 по 2013 год. Также по одному году он провёл в «Бруклин Нетс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Пирс 10 раз участвовал в Матчах всех звёзд НБА, стал чемпионом вместе с «Бостоном» в 2008 году, получив одновременно титул MVP финальной серии. Всего за карьеру он набрал 26 397 очков.