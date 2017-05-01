Док Риверс: у «Клипперс» нет оправданий, мы проиграли

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс прокомментировал четвёртое поражение в серии первого раунда плей-офф с «Ютой Джаз» (91:104).

«У нас нет оправданий. Мы проиграли», – приводит слова 55-летнего специалиста ESPN.

Напомним, что Риверс тренирует «Клипперс» с 2013 года.

Калифорнийский клуб ни разу в своей истории не проходил дальше второго раунда плей-офф. В минувшем сезоне «Клипперс» уступил в первом раунде «Портленд Трэйл Блэйзерс», которому понадобилось шесть матчей, чтобы выйти в полуфинал конференции.