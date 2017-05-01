УГМК вырвал у «Динамо» победу и стал чемпионом России среди женщин

Екатеринбургский УГМК на выезде обыграл курское «Динамо» со счётом 83:82 в пятом матче финальной серии чемпионата России среди женщин. Таким образом, екатеринбургские баскетболистки завоевали чемпионский титул.

На протяжении всего решающего матча на паркете шла равная борьба, и исход встречи решался в концовке. За 55 секунд до сирены трёхочковый Дайаны Таурази обеспечил УГМК преимущество "+3". «Динамо» отыграло два балла за счёт штрафных Анны Круз, но большего добиться не смогло.

Результативнее всех в этой встрече сыграла Таурази, на счету которой 33 очка. Эпифания Принц принесла «Динамо» 21 очко.