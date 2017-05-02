«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио», у Хардена — 20 очков и 14 передач

«Хьюстон Рокетс» на выезде одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 126:99 в первом матче полуфинальной серии Западной конференции. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Хьюстона».

«Рокетс» совершили резкий рывок в начале второй четверти, а затем не позволяли «Спёрс» сократить отставание.

На счету защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена — дабл-дабл из 20 очков и 14 передач, у Клинта Капелы — 20 очков и 13 подборов, у Тревора Аризы — 23 очка. В составе «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился Кавай Леонард — 21 очко и 11 подборов.

Второй матч серии пройдёт на площадке «Спёрс» 4 мая, начало — в 04:30.