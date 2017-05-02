Нене: я просто хотел защитить одноклубника

Форвард «Хьюстон Рокетс» Нене Илариу прокомментировал в «Твиттере» своё удаление с площадки в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» (126:99).

«Отличная победа! Горжусь своими партнёрами по команде. Видео говорит само за себя. Я просто хотел защитить одноклубника, не имел в виду ничего враждебного», – написал Нене.

Напомним, что рефери приняли решение удалить Илариу после того, как он схватил за горло центрового Дуэйна Дедмона.

Нене провёл на паркете 16 минут, собрав коллекцию из 7 очков, 5 подборов и 1 перехвата.