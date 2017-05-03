53 очка А. Томаса помогли «Бостону» выиграть второй матч серии с «Вашингтоном»

«Бостон Селтикс» победил «Вашингтон Уизардс» во втором матче полуфинала Восточной конференции НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась в овертайме со счётом 129:119 в пользу хозяев.

За «Бостон» 53 очка набрал Айзея Томас, в активе Эла Хорфорда 15 очков и 12 подборов. Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал Джон Уолл, на счету которого 40 очков и 13 передач. Маркиф Моррис набрал 16 очков, Марчин Гортат оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Селтикс».