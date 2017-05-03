Айзея Томас: перед матчем провёл три или четыре часа у стоматолога

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас рассказал, что день второго матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Вашингтон Уизардс» оказался для него очень напряжённым.

«Сегодня день рождения моей погибшей сестры. Ей исполнилось бы 23. Сыграть для неё – самое меньшее, что я могу сделать теперь. Кроме того, я провёл три или четыре часа у стоматолога, вставляя выбитый зуб. Честно говоря, у меня оставалось мало сил. Но когда я оказался вместе с партнёрами и почувствовал атмосферу на арене, то понял, что смогу играть на максимуме», – цитирует Томаса ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Бостона» в овертайме со счётом 129:119, после которой он ведёт в серии 2-0. Защитник в ней набрал 53 очка.