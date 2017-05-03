Брэд Стивенс: ожидал, что Айзея Томас будет истощённым, а он набрал 50 очков

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс был поражён тем, как выступил разыгрывающий его команды Айзея Томас во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Вашингтон Уизардс» на фоне неблагоприятных обстоятельств.

«У меня нет слов. Перед поединком был момент, когда Томас чувствовал себя очень плохо. У него выдался очень тяжёлый день. Честно говоря, я ожидал, что Айзея будет истощённым. А он не только нашёл в себе силы, но и в итоге набрал 50 очков. Это впечатляет», – цитирует Стивенса ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Бостона» в овертайме со счётом 129:119, после которой он ведёт в серии 2-0.