Дже Краудер: у «Вашингтона» не нашлось, чем ответить Айзее Томасу

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Дже Краудер выразил восхищение действиями разыгрывающего его команды Айзеи Томаса во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Вашингтон Уизардс».

«Томас, несомненно, поймал кураж. У «Вашингтона» не нашлось, чем ему ответить. Получив мяч, он был готов пасовать, атаковать или вынуждать соперников нарушать правила. Айзея просто был очень агрессивен», – цитирует Краудера ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Бостона» в овертайме со счётом 129:119, после которой он ведёт в серии 2-0.