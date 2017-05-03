Суд оправдал Майка Скотта, обвинявшегося в хранении наркотиков

Верховный суд штата Джорджия оправдал бывшего форварда «Атланта Хоукс» Майка Скотта и его брата Энтонна, обвинявшихся в хранении наркотиков, сообщает Yahoo Sports. В июле прошлого года полиция остановила автомобиль игрока и якобы нашла там марихуану. Однако, по мнению суда, действия полицейских носили расистский характер, поскольку они вообще не имели оснований останавливать и обыскивать автомобиль.

Таким образом, 28-летний Скотт, имеющий статус свободного агента, в предстоящее межсезонье с большой вероятностью вернётся в НБА. В минувшем сезоне до ареста он успел провести за «Атланту» 18 матчей, в которых набирал по 2,5 очка и совершал по 2,1 подбора за 11 минут в среднем за игру.