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«Кливленд» предлагал Кевину Гарнетту контракт перед плей-офф

3 мая 2017, среда. 19:44. Баскетбол

Руководство «Кливленд Кавальерс» пыталось убедить Кевина Гарнетта возобновить карьеру по ходу сезона-2016/17. После перелома ноги у Эндрю Богута главный тренер «Кливленда» Тайрон Лю звонил Гарнетту с просьбой помочь команде.

«Я сказал: „Дружище, тебе стоит вернуться и сыграть за нас“. Он ответил: „У вас там слишком много всего происходит“. Это было до того, как мы выдали свою серию и начали играть так, как играем сейчас. Он сказал: „Если бы вы с Джеймсом Поузи ещё играли, я бы присоединился. Но вы тренируете и у вас не лучший период. В этот раз я отсижусь“. Я ответил: „Мы позвоним тебе в следующем году“, — рассказал Лю ESPN.

40-летний Гарнетт завершил карьеру в 2016 году.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Кевин Гарнетт Тайрон Лю
Новости. Баскетбол
3 мая 2017, среда
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