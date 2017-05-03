«Кливленд» предлагал Кевину Гарнетту контракт перед плей-офф

Руководство «Кливленд Кавальерс» пыталось убедить Кевина Гарнетта возобновить карьеру по ходу сезона-2016/17. После перелома ноги у Эндрю Богута главный тренер «Кливленда» Тайрон Лю звонил Гарнетту с просьбой помочь команде.

«Я сказал: „Дружище, тебе стоит вернуться и сыграть за нас“. Он ответил: „У вас там слишком много всего происходит“. Это было до того, как мы выдали свою серию и начали играть так, как играем сейчас. Он сказал: „Если бы вы с Джеймсом Поузи ещё играли, я бы присоединился. Но вы тренируете и у вас не лучший период. В этот раз я отсижусь“. Я ответил: „Мы позвоним тебе в следующем году“, — рассказал Лю ESPN.

40-летний Гарнетт завершил карьеру в 2016 году.