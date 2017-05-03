Боксёр Мейвезер-младший выиграл четыре пачки денег на игре Айзеи Томаса

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший выиграл четыре пачки денег, поставив на разыгрывающего «Бостон Селтикс» Айзею Томаса. В чём именно заключалась ставка и сколько он выиграл денег, Мейвезер не уточнил, разместив фото выигрыша в «Инстаграме».

Накануне «Селтикс» обыграли «Вашингтон Уизардс» во втором матче серии второго раунда плей-офф со счётом 129:119. Томас в этой игре набрал 53 очка. После двух матчей «Селтикс» ведут в серии — 2-0. Третья игра состоится 5 мая на площадке «Вашингтона».