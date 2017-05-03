В. Карасёв: в ВЭФе собраны мужики, их просто так не пройдёшь

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал победу своей команды над ВЭФом (79:74) в Единой лиге ВТБ.

«Это был очень сложный матч. ВЭФ сегодня играл очень хорошо, навязал по-настоящему жёсткую борьбу, и оказалось, что команда пока что к этому была не готова.

Я уже об этом говорил: вышли изначально не полностью готовые, а ВЭФ с первых минут дал бой кость в кость, игроки начали нервничать, пошли глупейшие ошибки и потери, неверное принятие решений. Иногда мы вообще скатывались на индивидуальную игру. По ходу игры приходилось искать состав, хотя понятно, что в шесть-семь человек играть очень сложно. Местами мы находили нужные сочетания, но после замен снова случались провалы.

Главное — донести до команды, что лёгкой прогулки не будет. В составе ВЭФа собраны мужики, которые поиграли и за границей, которых просто так в четвертьфинале не пройдёшь. Опять же, Тимма и Карасёв не до конца готовы после травм, сейчас они лишь бледные тени самих себя. В концовке победили во многом благодаря индивидуальным действиям Тулсона", — цитирует Карасёва сайт клуба.