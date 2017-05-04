39 очков Леброна принесли «Кливленду» победу во втором матче с «Торонто»

«Кливленд Кавальерс» одержал домашнюю победу над «Торонто Рэпторс» со счётом 125:103 во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Кливленда».

«Кавальерс» после 4-й минуты поединка ни разу не уступали в счёте. Максимальный отрыв «Кливленда» составлял 30 очков.

На счету форварда хозяев Леброна Джеймса 39 очков, у Кайри Ирвинга — 22 очка и 11 передач. У «Торонто» 23 очка набрал Йонас Валанчюнас, 22 очка — у Кори Джозефа, 20 очков — у Кайла Лоури.

Третий матч серии состоится на площадке «Торонто» 6 мая, начало — в 02:00 мск.