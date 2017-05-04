Иванович: по матчу в Красноярске нельзя делать выводы о силе «Енисея»

Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился ожиданиями от первого матча серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Енисеем». По словам специалиста, его команда не вспоминает о недавнем матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ, в котором баскетболисты подмосковного клуба разгромили красноярцев — 104:64.

«К противостоянию с „Енисеем“ мы готовимся в обычном режиме. Первый матч серии плей-офф всегда самый сложный и самый опасный. В этом сезоне „Енисей“ демонстрирует очень хороший баскетбол, они здорово играют. Мы не смотрим на результат последнего матча в Красноярске, так как по нему нельзя делать выводы о силе нашего соперника. Нас ждёт непростая встреча, и мы к ней готовы», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».

Встреча «Химки» — «Енисей» состоится 4 мая, начало — в 19:30 мск.