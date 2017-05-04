«Нижний Новгород» объявил о назначении Лукича на пост главного тренера

«Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о назначении Зорана Лукича на пост главного тренера команды.

Контракт с сербским специалистом рассчитан на два года. К работе с командой новый тренер приступил после небольшой паузы, связанной с окончанием сезона.

Лукич возглавлял «Нижний Новгород» с 2008 по 2014 год. В сезоне-2009/10 «Нижний Новгород» стал победителем Суперлиги Б, а затем в 2014 году завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России.

В марте 2017 года Зоран вошёл в тренерский совет клуба в должности спортивного директора. После небольшого перерыва все русские игроки принимают участие в тренировочном сборе под руководством сербского специалиста. Сборы продлятся до конца мая.