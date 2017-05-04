Лукич: необходимо сделать выводы и поставить «Нижний Новгород» на нужные рельсы

Зоран Лукич прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Три года назад вместе с БК «НН» мы дошли до очень важного результата, причём не только в истории клуба, но и в моей личной карьере, ведь мы росли вместе с командой. После того как наше сотрудничество прекратилось, от того успеха осталось горькое послевкусие, поэтому я рад, что сейчас вместе с руководством клуба мы сделали новый шаг навстречу друг другу и продолжаем работу там, где остановились когда-то. Произошло это не в самый лёгкий для «Нижнего» момент, но при этом мне бы не хотелось, чтобы прошлый сезон воспринимался как неуспешный. Нам необходимо сделать выводы, поставить команду на нужные рельсы и направить её к тем результатам, которых ожидают наши болельщики.

После небольшого перерыва команда вернулась в рабочий режим: сейчас в Нижнем Новгороде находятся все русские игроки нашего клуба. В ближайший месяц мы будем тренироваться практически в ежедневном режиме, подкорректируем ряд моментов и проведём селекцию на следующий сезон. Могу сказать, что изменения в составе будут, но не глобальные», – приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».