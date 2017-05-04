Др. Грин: мне кричат слово на букву «Н» в нескольких городах

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что в нескольких городах, куда приезжал играть с командой, слышал оскорбления на расовой почве.

«Мне кричат слово на букву „Н“, во всех видах. Предпочёл бы не говорить, где, таких мест несколько. Спортсмены просто не защищены в этом плане», — приводит слова Грина Undefeated.

Сейчас «Голден Стэйт» проводит серию второго раунда плей-офф с «Юта Джаз», но пока «Уорриорз» играли только на своей площадке. В прошлой серии соперниками «Голден Стэйт» были «Портленд Трэйл Блэйзерс».