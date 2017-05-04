Тони Паркер, скорее всего, выбыл из строя до конца плей-офф

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер вряд ли сможет вернуться в строй до конца сезона. Французу, скорее всего, потребуется операция на левой ноге, из-за которой он пропустит остаток плей-офф. Обследование Паркера ещё не завершено, но в команде не ждут его возвращения, сообщает обозреватель Адриан Войнаровски.

Паркер травмировал ногу во втором матче серии с «Хьюстон Рокетс» и не смог самостоятельно покинуть площадку. В этой встрече он провёл на паркете 26 минут, набрал 18 очков и совершил 4 передачи и 3 подбора.