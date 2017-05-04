Мейвезер-младший: приобретение клуба НБА — это для меня вопрос времени

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший решил приобрести клуб НБА. Накануне прославленный спортсмен провёл встречу с президентом «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджиком Джонсоном, после чего сообщил о желании вложить деньги в одну из команд лиги.

«Только что провёл отличную встречу с Мэджиком. Приобретение клуба НБА — это для меня вопрос времени. Если вы готовы продать команду, пожалуйста, дайте мне знать», — написал Мейвезер-младший в «Инстаграме».

За свою карьеру Мейвезер-младший заработал около $ 700 млн.