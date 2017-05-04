Корвер: «Кливленд» хочет обыграть «Торонто» всухую

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кайл Корвер рассказал, что игроки его команды настроены выиграть полуфинальную серию плей-офф против «Торонто Рэпторс» всухую.

«Я знаю, что выиграть серию всухую очень сложно, но эти ребята уже делали это. Они хотят этого, чтобы получить неделю отдыха. В общем-то, они планируют такие победы, чтобы получить дополнительный отдых, очень мало команд включаются в серии с такими мыслями. Обычно все задумываются о том, чтобы просто победить, но они мне сказали: „Просто поверь нам“, — приводит слова Корвера The Score.

Отметим, что в первых двух матчах серии «Кливленд» добыл убедительные победы, теперь серия переехала в Торонто, следующий матч в этом противостоянии состоится ночью 6 мая.