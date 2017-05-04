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Корвер: «Кливленд» хочет обыграть «Торонто» всухую

4 мая 2017, четверг. 23:50. Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кайл Корвер рассказал, что игроки его команды настроены выиграть полуфинальную серию плей-офф против «Торонто Рэпторс» всухую.

«Я знаю, что выиграть серию всухую очень сложно, но эти ребята уже делали это. Они хотят этого, чтобы получить неделю отдыха. В общем-то, они планируют такие победы, чтобы получить дополнительный отдых, очень мало команд включаются в серии с такими мыслями. Обычно все задумываются о том, чтобы просто победить, но они мне сказали: „Просто поверь нам“, — приводит слова Корвера The Score.

Отметим, что в первых двух матчах серии «Кливленд» добыл убедительные победы, теперь серия переехала в Торонто, следующий матч в этом противостоянии состоится ночью 6 мая.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Торонто Рэпторс Кайл Корвер
Новости. Баскетбол
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