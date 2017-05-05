Обрадович: Лэнгфорд, возможно, лучший игрок Единой лиги ВТБ

Накануне старта четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотив-Кубанью» и УНИКСом, главный тренер краснодарцев Саша Обрадович рассказал о проблемах команды, а также выделил лидера соперников.

«УНИКС — серьёзный соперник, в составе которого есть Кит Лэнгфорд — лучший скорер Евролиги и, возможно, лучший игрок Единой лиги ВТБ. Нельзя забывать и про Колома, Банича, Параховского, все они — качественные игроки. Но всё же самое главное — это то, как мы сами подойдём к этому матчу.

У нас были некоторые проблемы: Коллинс готов не на 100%, хотя от травмы уже восстановился, Дженнинг пропустил несколько дней из-за повреждения. Но оба они в строю и будут играть в пятницу. Все понимают, как важно для нас пройти в полуфинал, и мы готовы показать максимум самоотдачи, чтобы достичь своей цели», — приводит слова Обрадовича официальный сайт «Локомотив-Кубани».

Матч «Локомотив-Кубань» — УНИКС пройдёт 5 мая, начало поединка — 20.00.