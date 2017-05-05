Уолл повторил достижение Джордана 1993 года по очкам и передачам в плей-офф

Защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл набрал 24 очка и выполнил 8 передач в матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (116:89). Это 10-й подряд матч Уолла в плей-офф, в котором он набрал как минимум 20 очков и 7 передач.

В последний раз подобного достижения добивался защитник «Чикаго Буллз» Майкл Джордан в сезоне-1992/93.

«Вашингтон Уизардс» уступает «Бостону» в полуфинале конференции со счётом 1-2. Четвёртый матч серии состоится на площадке «Вашингтона» 8 мая, начало — в 01:30 мск.