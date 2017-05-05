Керр пропустит третий и четвёртый матчи с «Ютой»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр пропустит третий и четвёртый матчи серии своего клуба с «Ютой Джаз». Тренер продолжает бороться с последствиями неудачной операции на спине, перенесённой в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Керр может пропустить и всю серию плей-офф, если здоровье не позволит ему работать. В последний раз он руководил командой во втором матче серии первого раунда с «Портленд Трэйл Блэйзерс». С тех пор его обязанности исполняет ассистент Майк Браун, сообщает RealGM. После двух матчей «Уорриорз» ведут в серии 2-0.