Евролига назвала судей, которые будут работать на «Финале четырёх»

Евролига назвала имена судей, которые будут работать на матчах «Финала четырёх». В список попали восемь арбитров: Даниэль Хьеррезуэло (Испания), Дамир Явор (Словения), Миливое Йовчич (Сербия), Луиджи Ламоника (Италия), Олег Латышев (Латвия), Роберт Лоттермозер (Германия), Фернандо Роча (Португалия) и Борис Рыжик (Украина), сообщает официальный сайт турнира.

«Финал четырёх» пройдёт в Стамбуле с 18 по 21 мая. В первом полуфинале встретятся московский ЦСКА и греческий «Олимпиакос», во втором — турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал».