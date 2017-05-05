УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и повёл в серии

Казанский УНИКС добыл гостевую победу над «Локомотивом-Кубань» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. После первой половины гости обеспечили себе перевес в 6 очков. В третьей четверти краснодарцы сравняли счёт, но вскоре УНИКС вернул преимущество.

В заключительном игровом отрезке казанцы сумели удержать преимущество, оформив победу со счётом 71:62.

Самым результативным в составе победителей стал Антон Понкрашов, набравший 15 очков, дабл-дабл в составе УНИКСа оформил Артём Параховский (11 очков+10 подборов). У «Локомотива-Кубань» 11 очков на счету Тэйлора Рочести.