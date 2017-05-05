У Кевина Джонса подозрение на перелом копчика

Форвард «Локомотива-Кубань» Кевин Джонс, отыгравший всего две минуты в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом, мог получить серьёзную травму.

Американец покинул площадку после неудачного падения. По информации пресс-службы лиги, у лидера «железнодорожников» подозрение на перелом копчика.

«Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу в первом матче серии со счётом 62:71. Вторая встреча состоится в воскресенье, 7 мая.

В текущем сезоне Джонс провёл 23 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 13,2 очка.