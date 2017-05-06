Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер перенёс успешную операцию в связи с травмой, полученной во втором матче полуфинальной серии плей-офф против «Хьюстон Рокетс», об этом сообщает Sportando.

После поединка с командой из Техаса у француза был диагностирован разрыв сухожилия четырёхглавой мышцы бедра левой ноги, который заставил его завершить сезон досрочно.

О сроках восстановления Паркера по-прежнему ничего не сообщается. В текущем розыгрыше плей-офф баскетболист набирал в среднем по 15,9 очка, 3,1 передачи и 2,6 подбора за матч, проводя на площадке 26,4 минуты.