43 очка Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в 3-м матче с «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Хьюстон Рокетс» в третьем матче полуфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча состоялась в «Тойота-центре» в Хьюстоне и завершилась со счётом 103:92 в пользу гостей.

В составе «Сан-Антонио» дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов оформил Кавай Леонард, также 26 очков набрал Ламаркус Олдридж. У «Хьюстона» 43 очка в свой актив записал Джеймс Харден, Тревор Ариза заработал 17 очков, Клинт Капела оформил дабл-дабл из 12 очков и 16 подборов.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Спёрс».