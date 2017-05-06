Джеймс: знали, что игроки «Торонто» выложатся по максимуму

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу над «Торонто Рэпторс» (115:94) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА.

«Мы знали, что будем играть на вражеской территории. Знали, что игроки «Торонто» выложатся по максимуму, несмотря на то, кто будет в их составе. Нам просто нужно было выдержать этот шторм.

Мы не должны думать о победе в серии без поражений и дополнительном отдыхе. Сейчас нам нужно сосредоточиться на своей игре в обороне и нападении», – приводит слова Джеймса ESPN.