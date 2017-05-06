К. Леонард: «Сан-Антонио» всё ещё нужно внести некоторые коррективы в свою игру

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард прокомментировал победу над «Хьюстон Рокетс» (103:92) в третьем поединке серии второго раунда плей-офф.

«Мы довольно вяло начали серию с «Рокетс». Сегодня мы победили, но, безусловно, нам всё ещё нужно внести некоторые коррективы в свою игру», – приводит слова Леонарда ESPN.

Кавай провёл на паркете 41 минуту, набрав 26 очков, собрав 10 подборов, отдав семь результативных передач и совершив один перехват.

Счёт в серии 2-1 в пользу «Сан-Антонио». Следующий матч пройдёт на домашнем паркете «Рокетс» 8 мая.