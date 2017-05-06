Центровой «Локомотива» Джонс пропустит серию с УНИКСом из-за перелома копчика

У центрового «Локомотива-Кубань» Кевина Джонса диагностирован перелом копчика. Из-за травмы американец вынужден будет пропустить всю серию 1/4 финала Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

Джонс получил травму в первой игре с УНИКСом, проведя на площадке лишь две минуты. Центровой выпрыгнул, чтобы выполнить блок-шот, неудачно приземлился и не смог продолжить встречу. Подбробнее сроки восстановления Джонса будут названы позднее.

В первом матче «Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу на своей площадке со счётом 62:71 и уступает в серии 0-1.