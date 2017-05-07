Паркер пропустит старт следующего сезона

Вчера стало известно, что разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер перенёс успешную операцию в связи с разрывом сухожилия четырёхглавой мышцы бедра левой ноги. После её завершения ортопед команды Джош Белл, заявил, что французу предстоит долгая реабилитация, которая, вероятно, заставит его оставаться вне игры около восьми месяцев.

«В течении 4-6 месяцев придётся избегать нагрузок, после можно вернуться к какой-то деятельности, но это не будет баскетбол. В типичных случаях полное восстановление от таких травм занимает около 8 месяцев или даже больше», — приводит слова Белла San Antonio Express-News.

Таким образом, Паркер пропустит не только тренировочный летний лагерь команды из Техаса, а также старт следующего регулярного чемпионата.