Кайл Лоури: не уверен, что сыграю в четвёртом матче

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури рассказал, что вряд ли сможет выйти на паркет в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Кливленд Кавальерс» (0-3).

«Если честно, я сомневаюсь. Не думаю, что смогу играть. Это не выглядит хорошо, но я не сдаюсь. Я был близок, чтобы принять участие в третьем поединке. Мне кажется, я сделал только хуже, когда пытался потренироваться несколько раз. Так что сейчас голеностоп болит больше», – приводит слова Лоури ESPN.

Напомним, что разыгрывающий получил травму голеностопа в третьей четверти второго матча.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Кайл проводит на площадке по 37,5 минуты, собирая коллекцию из 15,8 очка, 5,9 передачи и 3,1 подбора в среднем за игру.