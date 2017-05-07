Владелец «Голден Стэйт»: уверен, Керр сможет решить все проблемы со здоровьем

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб рассказал о состоянии здоровья главного тренера команды Стива Керра.

«Стив лечится уже на протяжении почти двух лет. Очень необычно. Мы сильно переживаем за него. Все понимают это. Нам просто нужно продолжать играть и делать всё возможное, чтобы он вернулся. Уверен, что Керр сможет решить все проблемы со здоровьем. Надеюсь, в скором времени он снова будет тренировать наших парней», – приводит слова Лэйкоба ESPN.

Напомним, что в нынешнем плей-офф Керр принял участие только в двух первых матчах серии первого раунда с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-0). С тех пор команду тренирует его ассистент Майк Браун.