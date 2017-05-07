Дрэймонд Грин: не уверен, что заслужил быть освистанным болельщиками «Юты»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал поведение болельщиков во время третьего матча серии второго раунда плей-офф с «Ютой Джаз» (102:91).

«Конечно, я слышал их. Они были достаточно громкими. Я думаю, что есть несколько мест, в которых меня обязаны освистывать. Но не уверен, что домашняя арена «Джаз» является одним из них. У меня никогда не было конфликтов с игроками «Юты». Я не сделал им ничего плохого. Не знаю, почему фанаты так громко освистывали меня. Я решил напомнить им, что их команда проигрывает, и на пальцах показал счёт серии. Хотел, чтобы они перестали освистывать меня. Это было весело», – приводит слова Грина ESPN.