Мбакве: Санкт-Петербург – самый красивый город из всех, где я бывал

Форвард «Зенита» Тревор Мбакве рассказал о городах, в которых жил после колледжа.

«Орвието – это маленький город в Тоскане, который очень нравился моей семье. Мы наслаждались местной едой и виноградниками. Побережье Амальфи каждому стоит увидеть в своей жизни. Вид с утёсов там просто невероятный. В Иерусалиме много истории и сочетание культур. Я нигде не видел ничего подобного. Санкт-Петербург – самый красивый город из всех, где я бывал. Мне очень нравится здешняя архитектура», – рассказал Мбакве.

Напомним, что Тревор выступает за «Зенит» c 2016 года.