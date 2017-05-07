Центровой «Локомотива-Кубань» Кевин Джонс — MVP апреля в Единой лиге ВТБ

Центровой краснодарского клуба «Локомотива-Кубань» Кевин Джонс признан MVP чемпионата Единой Лиги ВТБ по итогам апреля, сообщается на официальном сайте турнира.

В борьбе за титул MVP апреля Джонс опередил форварда ЦСКА Никиту Курбанова и центрового «Енисея» Фрэнка Элегара.

В апреле «Локо» провёл шесть матчей и во всех одержал победы (обыграны «Автодор», УНИКС, ВЭФ, «Калев», «Парма» и «Цмоки-Минск»). Средние показатели Джонса в этом месяце: 13,5 очка, 8,1 подбора, 1,5 передачи, 1,67 перехвата и 18,83 балла за эффективность действий.