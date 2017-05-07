«Твиттер» Кристапса Порзингиса был взломан

«Твиттер» центрового «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса был взломан. Об этом проинформировал представитель баскетболиста, сообщает ESPN. В субботу, 6 мая, в «твиттере» Порзингиса появилось сообщение, состоящее из слова «Клипперс», которое сопровождали три улыбающихся «смайла», которое практически сразу было удалено. Это было воспринято как намёк на грядущий переход латвийского баскетболиста в калифорнийский клуб.

Однако представитель игрока заявил, что на самом деле микроблог Порзингиса взломали, когда тот спал.

Ранее несколько клубов НБА связывались с руководством «Нью-Йорк Никс» насчёт возможного обмена форварда.