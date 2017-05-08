Айзея Томас: рефери многое позволяли «Вашингтону»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас прокомментировал поражение в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс» (102:121).

«Рефери многое позволяли игрокам «Вашингтона». Они захватывали меня и цепляли за руки. Мне кажется, в третьей четверти я ударился об паркет пять или шесть раз подряд. Я не являюсь тем, кому это нравится. Судьи должны были фиксировать нарушения.

Я не пытаюсь сказать, что мы проиграли из-за этого. Они совершили рывок 26:0, и мы ничего не смогли с этим поделать. Но меня не должны цеплять во время каждого заслона. Я не бросал штрафные. Я играю одинаково каждую ночь. Поэтому я думаю, что это должно измениться.», – приводит слова Томаса ESPN.