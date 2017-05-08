Кайл Лоури рассмотрит вариант с переходом в команду Западной конференции

По информации журналиста ESPN Марка Стайна, разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури предстоящим летом рассмотрит вариант с переходом в команду Западной конференции.

31-летний баскетболист планирует отказаться от последнего года в контракте с «Рэпторс» и выйти на рынок свободных агентов.

За сезон-2016/17 Лоури получил $ 12 млн. Столько же разыгрывающий заработает, если воспользуется опцией в своём соглашении и продлит сотрудничество с канадским клубом на сезон-2017/18.

В восьми матчах нынешнего розыгрыша плей-офф Кайл проводил на паркете в среднем по 37,5 минуты, собирая коллекцию из 15,8 очка, 5,9 передачи, 3,1 подбора и 1,5 перехвата.