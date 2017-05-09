Ильницкий: перелёт в Красноярск со сменой часовых поясов — это всегда тяжело

Форвард «Химок» Станислав Ильницкий поделился ожиданиями от третьей игры четвертьфинальной серии Единой Лиги ВТБ с «Енисеем». Счёт в серии на данный момент — 2-0 в пользу химчан.

«Уверен, завтра получится хорошая игра. „Енисей“ в первом матче серии боролся с нами на равных, во второй встрече им не хватило состава. Перелёт в Красноярск со сменой часовых поясов — это всегда тяжело, плюс играть с одним и тем же соперником несколько игр подряд непросто. Но это плей-офф, мы ведём в серии 2-0 и настроены добиться завтра победы. В этом случае у нас будет больше времени подготовиться к следующему раунду», — приводит слова Ильницкого официальный сайт «Химок».

Встреча «Енисей» — «Химки» состоится 9 мая в Красноярске, начало — в 12:00 мск.